Fenerbahçe'de maç öncesi sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."
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