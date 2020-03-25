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  4. 25 Mart 2020 20:34

Fenerbahçe'de Max Kruse koronavirüse mi yakalandı?

Fenerbahçe'nin açıklamasında bahsettiği koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Max Kruse koronavirüse mi yakalandı?
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İddiaya göre Alman yıldız Kruse, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada A takım kadrosunda bulunan bir oyuncunun ve sağlık ekibindeki personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de kişisel sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Fenerbahçe'de korona testi pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu iddia edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER!

Koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve sağlık personelinin hastaneye sevkleri gerçekleşti. Fenerbahçeli oyuncu ve sağlık personeli hakkında yeni açıklamalar bekleniyor.

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