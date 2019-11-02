  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 02 Kasım 2019 16:45

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Adil Rami, Kayserispor maçında yok

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami yer almadı.

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Adil Rami, Kayserispor maçında yok
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

Sakatlığı devam eden Adil Rami ve Max Kruse'nin yer almadığı sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Kayserispor , Adil Rami , max kruse
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM