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  4. 05 Ocak 2020 20:32

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sürprizi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim kadroda yer aldı. Sezon başında kadro dışı kalan Mehmet Ekici hazırlık kampı kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sürprizi
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Fenerbahçe’de sezon başında kadroya dahil edilmeyen Mehmet Ekici, devre arasında Antalya’da yapılacak olan hazırlıklarda kamp kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig’in devre arasında 5-13 Ocak tarihlerinde Antalya Belek’te kamp yapacak olan Fenerbahçe’de Mehmet Ekici sürprizi yaşandı. Sezon başında kadroya dahil edilmeyen Ekici, Antalya’da yapılacak olan devre arası hazırlıklarına dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosuna 6 genç oyuncuda dahil edilirken kadroda şu isimler yer aldı:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter, Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan, Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen”

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