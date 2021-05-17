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Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi: O maça çıkmak istememiş

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi: O maça çıkmak istememiş

enerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in yaşanan sportif başarısızlıktan mutsuz olduğu ve Kayserispor maçına da sakatlığını bahane ederek çıkmadığı iddia edildi.

Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe'de yanıt bekleyen birçok soru var. Sezonun flaş transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.

KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU BAŞ AĞRITACAK
Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.

YÜKSEK ÜCRET ALAN İSİMLER DE SIKINTI
Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe maç kayserispor mesut özil
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