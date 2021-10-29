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Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi devam ediyor!

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi devam ediyor!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil ağrı şikayetleri nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, ağrıları nedeniyle Konyaspor maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı ve maç kadrosunda dahil edilmedi.

Fenerbahçe ve Konyaspor, 30 Ekim Cumartesi günü Konya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mesut özil
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