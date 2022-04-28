Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili yeni gelişme: Kalacak mı gidecek mi?

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve İsmail Kartal ile kavga ettiği iddiasıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet alarak taraftarlarını sevindirmiş ve ikincliği koltuğuna oturarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hayal kurmaya başlamıştı. İsmail Kartal sonrası yükselişe geçen sarı - lacivertli ekipte çözülmeyi bekleyen problemler de devam ediyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrasında görevi devralan teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmıştı.

ÖZİL'İN PLANI BELLİ OLDU

Affedilmeyi bekleyen Mesut Özil'in gelecek planı ise belli oldu.

İSMAİL KARTAL'I BEKLİYOR

Mirror'ın haberine göre; bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve formda kalmayı hedefleyen Özil, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını bekliyor.

TAKIMA DÖNECEK

Haberde Özil'in, Kartal'ın vedası sonrasında takıma dönmeyi planladığı yazıldı.

"FENERBAHÇE'DE KALACAK"

Öte yandan dünyaca ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt'ün, "Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak." sözleri de hatırlatıldı.

Tecrübeli futbolcu ayrıca Avrupa'da 2017'den sonra en büyük düşüşü yaşayan 7 futbolcudan biri olarak gösterildi. Bu oyuncular arasında sezon başında geldiği Fenerbahçe'den Midtjylland'e kiralanan Max Meyer de bulunuyor. Listede Eden Hazard ilk sırada yer alıyor.