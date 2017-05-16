Ergin Ataman’dan Aziz Yıldırım’a ‘tokat’ desteği
Fenerbahçe'de Navas heyecanı
Milan Sosa'yı gözden çıkardı ! Fenerbahçe...
Mehmet Demirkol: ''Adam yüzde 120 ile oynuyor''
Mehmet Demirkol: ''Adam yüzde 120 ile oynuyor''
Guardiola'dan bomba itiraf: Barça ve Bayern...
Guardiola'dan bomba itiraf: Barça ve Bayern...
Beşiktaş'ın tam 9 yıldızına teklif var !
Beşiktaş'ın tam 9 yıldızına teklif var !
Bursaspor'da 17 milyon TL'lik kayıp !
Bursaspor'da 17 milyon TL'lik kayıp !
İşte Emre Mor ve Nuri Şahin'in yeni hocası
İşte Emre Mor ve Nuri Şahin'in yeni hocası
İşte Bruno Alves'in yeni takımı ! Sürpriz...
İşte Bruno Alves'in yeni takımı ! Sürpriz...
Beşiktaşlıların otobüsüne taşlı saldırı !
Beşiktaşlıların otobüsüne taşlı saldırı !
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ? Açıkladı...
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı ? Açıkladı...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 16 Mayıs 2017 17:52

Fenerbahçe'de Navas heyecanı

Fenerbahçe, Manchester City’yle sezon sonunda kontratı bitecek İspanyol yıldız Navas ile anlaşma noktasına geldi.

Fenerbahçe'de Navas heyecanı
A+ A-

Fenerbahçe, dev bir transfer hamlesi yaptı. Sarılacivertli yöneticiler, sezon sonunda İngiliz takımı Manchester City ile kontratı sona erecek olan Jesus Navas ile geçen günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pep Guardiola ile sorun yaşayan İspanyol yıldızın da Fener'in teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Kanarya'da hedef, bu transferi kısa bir süre içerisinde bitirmek.

Jesus Navas transferini bitirmesi halinde F.Bahçe, orta alanın sağı için belirlediği stratejisini değiştirecek. Sunderland ile ortak noktada buluşamayan F.Bahçe, İspanyol yıldız ile anlaşması halinde Lens transferinden vazgeçecek. Manchester City'de orta alanın sağında görev yapan 31 yaşındaki Navas, bu sezon İngiliz takımının formasıyla 35 maçta 5 asistlik performans sergiledi.

navas , fb , fenerbahçe , fenerbahçe transferleri , fenerbahçe haberleri , manchester city