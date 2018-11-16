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  4. 16 Kasım 2018 07:39

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af çıkıyor

Fenerbahçe yönetimi sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı affetmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af çıkıyor
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Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için yönetim, Başkan Ali Koç, Koeman ve Sportif Direktör Comolli'den af çıkıyor. Sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için son olarak FB TV'de katıldığı basın toplantısında Comolli olumlu ifadeler kullandı.

Damien Comolli yaptığı açıklamada, "Onunla gelecek hafta konuşacağım. Ozan, çok yetenekli ve oynamak istiyor. Onun kariyeri kendi ellerinde açıkçası. Yeteneği var ama buna kendi karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'den farklı olarak performans nedeniyle kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile gelecek hafta yapılacak olan görüşmenin ardından Ozan da tekrar takımda forma giymek istediğini gösterirse, 23 yaşındaki futbolcu takıma dönecek. Koeman dışında Comolli ve Ali Koç da Ozan Tufan'ın affedilmesine sıcak bakıyorlar. (FUTBOL ARENA)

Fenerbahçe , ozan tufan , Spor Toto Süper Lig , Comolli
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