Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Skubic ile çarpışan Pelkas, kontrol amaçlı sedye ile hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Pelkas ve Skubic çok kötü şekilde çarpıştı. Mücadelenin 80. dakikasında 2 isim yerde kaldı. Sağlık görevlileri sahaya girdi. Sakatlık sonrası Pelkas sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Pelkas sedyeyle oyun kenarına getirilerek ambulansa götürüldü.