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  4. 15 Aralık 2019 17:10

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sakatlandı!

Fenerbahçe'de iki haftadır ilk 11'de şans bulan Sadık Çiftpınar, dizinden sakatlandı ve gözyaşları içerisinde sedyeyle soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sakatlandı!
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Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçın 19. dakikada Sadık Çiftpınar, sakatlandı.

Sadık Çiftpınar, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.

2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.

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