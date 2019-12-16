Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.

SEZONU KAPATTI MI?

Ön çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar'ın en az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sadık, bu sakatlıkla beraber sezonu kapattı.

