Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin geçen sene gol yollarındaki en etkili ismi olan Serdar Dursun, takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe'nin geçen sene gol yollarındaki en etkili ismi olan Serdar Dursun, bu sezon adeta istenmeyen adam konumuna düştü.

Transfer döneminde Joao Pedro, Joshua King ve Batshuayı'yi kadrosuna katan sarı lacivertli takım Valencia'yı da takımda tuttu.

Jesus'un gözünde 5. forvet konumuna düşen Serdar Dursun'un kısa sürede takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar Dinamo Kiev ile eşleşince Serdar Dursun, "Gel bakalım Kiev" paylaşımı yapmış ve bu maçı iple çektiğinin mesajını vermişti.

Tecrübeli forvetin, kendisini Avrupa listesinde göremeyince ise büyük üzüntü duyduğu öğrenildi.

Dinamo Kiev maçını özel olarak bekleyen Serdar, Batshuayi'nin de transfer edilmesinin ardından Valencia, King ve Pedro'nun ardından 5. forvet konumuna düştü.

30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak ve forma giyebileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında.