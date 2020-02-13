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  4. 13 Şubat 2020 21:06

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Garry Rodrigues, Ankaragücü maçında yok

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşanıyor... Sağ üst arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcu, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Garry Rodrigues, Ankaragücü maçında yok
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Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kritik deplasman öncesinde Garry Rodrigues'ten gelen kötü haber şok etkisi yarattı.

Habertürk'ün haberine göre; Sağ üst arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcu, Ankaragücü deplasmanında sahada olamayacak. Eylül ayında yine Ankaragücü maçında bir sakatlık geçiren ve oyundan çıkan Garry Rodrigues'in aynı bölgeden sakatlık yaşamasından şüphelenilirken yıldız futbolcunun MR'ı çekilecek. Morali bir hayli bozuk olan Garry Rodrigues'in durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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