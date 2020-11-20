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  4. 20 Kasım 2020 16:39

Fenerbahçe’de şok sakatlık! İdmanı tamamlayamadı

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de, milli takımda sakatlanan Nazım Sangare, antrenmanı tamamlayamadı.

Fenerbahçe’de şok sakatlık! İdmanı tamamlayamadı
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

 
NAZIM İDMANI YARIDA BIRAKTI
Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2. derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya götürülmedi.

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