Fenerbahçe'de taraftar isyan etti: Bu nasıl vizyon Ali Başkan?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a teknik direktör tepkisi sosyal medyada devam ediyor. Bir türlü açıklanamayan teknik direktör krizi taraftarı çıldırttı.

Fenerbahçe'de yeni hoca bilinmezliği sürüyor. Teknik direktörü açıklamak için Pazartesi gününü işaret eden başkan Ali Koç, yeni teknik adamı hala açıklamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu durum sonrası sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

TARAFTARLAR KAZAN KALDIRDI

"Bu nasıl vizyon Ali Başkan" etiketi altında organize olan taraftarlar Ali Koç'a yoğun tepki gösteriyor. Etiketi sosyal medyada gündeminin zirvesine taşıyan sarı-lacivertli taraftarlar, yeni hocanın bir an önce açıklanması yönünde paylaşımlar yapıyor.