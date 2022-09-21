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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran Luis Suarez gelişmesi

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran Luis Suarez gelişmesi

Fenerbahçe'nin transfer döneminde yakından ilgilendiği, hatta menajerini İstanbul'a çağırdığı Luis Suarez konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer döneminde yakından ilgilendiği, hatta menajerini İstanbul'a çağırdığı Luis Suarez konusunda heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Nacional kulübünden ekim ayında ayrılacak olan 35 yaşındaki golcü yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Suarez'e kulüp bulmak için kolları sıvayan menajeri ise ilk önce F.Bahçe'nin kapısını çaldı ve oyuncusunun gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Yönetim, konuyu Jesus'la konuşacak. Eğer Jesus "Suarez'i isterim" derse devre arasında transfer gerçekleşecek.

Yetiştiği takım olan Club Nacional'a 16 yıl sonra geri dönen Suarez, 14 maçta 4 gol attı, 3 asist yaptı.

Etiketler Fenerbahçe Luis Suarez transfer
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