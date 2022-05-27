Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran haber: Jorge Jesus Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiği Jorge Jesus'la her konuda anlaşmaya vardı.

Uzun zamandır yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertlilerde uzunca zamandır gündemde olan teknik direktör konusu Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile çözülüyor.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı.

Portekizli teknik adam, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve sarı lacivertlilere resmi imzayı atacak.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel Futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.