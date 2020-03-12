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  4. 12 Mart 2020 10:21

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için gündem Zico

Teknik direktör arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe'de gündeme son olarak takımı yakından tanıyan Zico dahil oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için gündem Zico
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İsmi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.

Alman teknik adamın 2 yıllık imza attığı bildirildi. 52 yaşındaki Schmidt, Almanya’da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya’da Salzburg ve son olarak Çin’de Beijing Guoan’ı çalıştırmıştı.

Hollanda Ligi’nde 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. Sırada yer aldı. Fenerbahçe’de ise Alex-Zico ikilisinin takımın başına geçme ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor.

Kaynak: Akşam


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