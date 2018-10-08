Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci gelişmesi !

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci nihayet tesislere ayak bastı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini Almanya'da tamamlayan Tolga'nın bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldiği belirtildi.

Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci'nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'yle de sohbet ettiği kaydedildi.

F.BAHÇE HAVLU ATTI, TOLGA GERİ DÖNDÜ

Ligde 15. sırada yer alan ve bu sezon şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de Tolga'nın 8. haftada geri dönmesi sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Tolga'nın sözleşmesine özel bir madde koyan Fenerbahçe yönetimi, iyileşmemesi durumunda 26 yaşındaki futbolcunun kontratını feshedebilecek.