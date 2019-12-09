Fenerbahçe'de transfer krizi! Ferdi Kadıoğlu...

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı.

Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikâyet edeceği de vurgulandı.

Genç futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)

