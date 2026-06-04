Fenerbahçe’de Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol Akademisi’nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İHA