Fenerbahçe'de veda: Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ayrılan isimler netleşirken, Umut Nayir'in de yeni takımı belli oldu.

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de gelen isimler kadar vedalar da konuşulmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de beklentilerin altında kalan ve yeni düşünülmeyen Umut Nayir'in transferi için sürpriz gelişmeler yaşandı.

Konyaspor, Umut Nayir'in transferinde ödeyeceği ücretlerde anlaşma sağlayamazken, Gaziantep FK devreye girdi. Ancak Konyaspor, bu gelişme sonrası yeniden pazarlık masasına oturdu ve transferde sona geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yapılan transfer görüşmeleri sonrasında taraflar arasında el sıkışıldı. Konyaspor Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Umut Nayir, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan yıllık 30 Milyon TL maaş alacak. Kariyerine Konyaspor'da devam edecek olan Umut Nayir kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.