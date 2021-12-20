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Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Uzun süredir tartışmaların odağında olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: 

Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.   Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Etiketler fenerbahçe teknik direktör hoca açıklama
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