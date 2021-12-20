Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi
Uzun süredir tartışmaların odağında olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.
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