Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Uzun süredir tartışmaların odağında olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.