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Fenerbahçe'de Wilfried Zaha transferi için son saatler

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha transferi için son saatler
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Fenerbahçe, Crystal Palace ile yolları ayrılan Wilfried Zaha için büyük bir mesai harcıyor.

Crystal Palace ile yolları ayıran Wilfried Zaha için Fenerbahçe tüm imkanları zorluyor. Sarı-lacivertliler son olarak 30 yaşındaki futbolcuya, yüklü bir teklif yaptı ve senelik 6.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme sundu. Fenerbahçe, Zaha'ya 5 milyon euro da imza parası verecek.

24 SAAT KISA SÜRE İÇERİSİNDE AKIBETİ OLACAK
Fenerbahçe, Zaha transferinde son düzlüğe girdi. Sarı-lacivertlilerde özellik başkan Ali Koç, 30 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak için büyük çaba harcıyor. 24 saatten kısa bir süre içerisinde transferin akıbetinin belli olması bekleniyor.

 HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNUYOR
Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe zaha transfer
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