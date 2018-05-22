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  4. 22 Mayıs 2018 15:56

Fenerbahçe'de yeni hedef Ahmed Musa !

Fenerbahçe, bonservisi Leicester City'de olan ve sezonun ikinci yarısında CSKA MNoskova'da forma giyen Ahmed Musa'yı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de yeni hedef Ahmed Musa !
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Başkan Aziz Yıldırım, bir yandan kongre çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da takviye çalışmaları yapıyor. Sarı lacivertlilerin patronu, yeniden başkan seçilmesi halinde Nijeryalı forveti kadroya katacak. Kanarya bu doğrultuda İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
 
Rus basınından Sport Express de Ahmed Musa'ya Fenerbahçe'nin yakın ilgisi olduğunu sütunlarına taşıdı. Fenerbahçe'de hedef, Leicebter City'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak.
 
Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak yaklaşan Nijeryalı yıldız, forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında görev yapabiliyor.

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