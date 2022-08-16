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Fenerbahçe'de yeni transfer Joao Pedro takımla çalıştı

Fenerbahçe'de yeni transfer Joao Pedro takımla çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte Joao Pedro antrenmanın ilk bölümünde; İrfan Can Kahveci ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de yer alan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. 

JOAO PEDRO VE İRFAN CAN TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Joao Pedro antrenmanın ilk bölümünde; İrfan Can Kahveci ise tamamında takımla çalıştı. Serdar Aziz de günü özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla tamamladı. 

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer
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