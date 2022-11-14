  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de yenilgi sonrası Ali Koç soyunma odasına indi

Fenerbahçe'de yenilgi sonrası Ali Koç soyunma odasına indi

Fenerbahçe'de yenilgi sonrası Ali Koç soyunma odasına indi
Güncelleme:

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve Giresunspor'a karşı alınan 2-1'lik beklenmedik mağlubiyet sonrası Başkan Ali Koç'un soyunma odasına inerek futbolcularını teselli ettiği ve konuşma yaptığı öğrenildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in 10 kişi tamamladığı mücadele Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Jorge Jesus'un ekibi 8 maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

 Yaşanan bu yenilgi moralleri bozarken, karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve takım ile bir konuşma yaptığı öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre Koç takıma moral verirken, oyunculara teşekkür etti.

"BU BİR YOL KAZASI"

“Hepinize teşekkür ediyorum." diyen Ali Koç, "Avrupa'da ve ligde bize büyük mutluluklar yaşattınız. Bu bir yol kazası. Dünya Kupası sonrasında yine aynı başarıları yakalayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum” ifadelerini kullandı.

"İYİCE DİNLENİN"

Öte yandan kendisi gelmeden kimsenin soyunma odasından çıkmasını istemediğini öğrenilen Teknik Direktör Jorge Jesus da “Bu bir yol kazası. Şimdi gidin 12 gün iyice dinlenin. Bunu fazlasıyla hak ettiniz” diyerek oyuncularına sahip çıktı. Tüm futbolcular ve teknik heyet alkışlarla birbirine sarılarak vedalaştı.

Etiketler Fenerbahçe ali koç fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taksim saldırısında şok detaylar! 4 ay tekstil atölyesinde çalışmış
Tepkileri üstüne çeken FOX TV sunucusu Gülbin Tosun özür diledi
Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesi ortaya çıktı
Bu zam haberini başka yerde okuyamazsınız!
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu
Patlamanın olduğu İstiklal Caddesi'nden ağlatan kareler
Ünlü oyuncunun evlat acısı! Taksim'deki patlamada kızını kaybetti
Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı! İşte o anlar
TOGG'a özel vergi indirimi geliyor
Hain saldırı sonrası Taksim için dikkat çeken karar