  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun lisansı askıya alınacak

Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun lisansı askıya alınacak

Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun lisansı askıya alınacak
Güncelleme:

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Luan Peres’in durumu belli oldu. Doktorların ameliyat olması yönünde karar verdiği futbolcu, operasyonu kabul ederse lisansı askıya alınacak.

Kadro yapılanması devam eden Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Luan Peres’den kötü haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre doktorlar dizindeki sakatlık nedeniyle futbolcunun ameliyat olmasına karar verdi.

AMELİYAT OLURSA LİSANSI ASKIYA ALINACAK

Luan Peres ameliyat olmayı kabul ederse lisansı askıya alınacak. Böylece yabancı futbolcu kontenjanında yer açılacak.

 LUAN PERES'İN KARİYERİ

Fenerbahçe’nin geçen sezon Marsilya takımından 5 milyon 225 bin euro ve 237 bin 500 euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Luan Peres, çıktığı 23 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt'a göre değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Etiketler Fenerbahçe lisans futbolcu fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savaş alanı gibi... Selin yıkımı gündüz ortaya çıktı
İşte onlarca kişinin mahsur kaldığı Millet Kıraathanesi'nin son hali
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı
Çifte MTV için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yeni açıklama
Yabancı uyruklu göçmenden küstah sözler: ''Türk duvarını yıkacağız''
Cem Küçük'ten Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerine itiraz
Müjde Uzman yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
İşte Dolar, Euro ve altının OVP'ye ilk tepkisi
Hakkari'de toplu tecavüz şoku! Kız çocuğu intihar etti