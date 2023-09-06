Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun lisansı askıya alınacak

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Luan Peres’in durumu belli oldu. Doktorların ameliyat olması yönünde karar verdiği futbolcu, operasyonu kabul ederse lisansı askıya alınacak.

Kadro yapılanması devam eden Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Luan Peres’den kötü haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre doktorlar dizindeki sakatlık nedeniyle futbolcunun ameliyat olmasına karar verdi.

AMELİYAT OLURSA LİSANSI ASKIYA ALINACAK

Luan Peres ameliyat olmayı kabul ederse lisansı askıya alınacak. Böylece yabancı futbolcu kontenjanında yer açılacak.

LUAN PERES'İN KARİYERİ

Fenerbahçe’nin geçen sezon Marsilya takımından 5 milyon 225 bin euro ve 237 bin 500 euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Luan Peres, çıktığı 23 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt'a göre değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.