Fenerbahçe'de yıldız isim için ayrılık çanları çalıyor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisini hazırlıkları sürerken, bir yandan devre arasında yapılacak transfer için planlama yapılıyor. Sezon başında transfer edilen ve memnun kalınmayan Crespo için ayrılık çanları çaldı. Yönetimin daha önce de göndermek istediği Crespo için devre arasında ayrılık haberi gelebilir.

Ligde ilk haftalarda Vitor Pereira önderliğinde oldukça başarılı bir grafik çizen Kanarya, hem UEFA Avrupa Ligi hem de lig temposunun birleşmesiyle üst üste puan kayıpları yaşadı. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fener, 13. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisini kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Milli ara döneminde yönetim, Portekizli teknik adam ve oyuncular yoğun mesai yaparak derbi hazırlıklarına devam ediyor.

AYRILIK KAPIDA

Öte yandan Kanarya'da bir başka gündem ise transfer. Devre arasında takıma takviye yapılması planlanırken, bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Portekizli hocanın verim alamadığı bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı lacivertlilerde, Crespo satış listesine konuldu.

CRESPO YOLCU

Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı ifade edildi. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi. Portekiz basınında da bu haber geniş yankı uyandırdı. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar konratı bulunuyor.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya gelen Miguel Crespo kariyerine Feirense'de başladı. 2019'da Braga'nın B takımından Estoril Praia'ya transfer olan Crespo, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan genç futbolcu, Fenerbahçe'de toplam 5 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.