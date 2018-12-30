Fenerbahçe'deki Yasin Öztekin gerçeği!

Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Ocak ayı transferleri ile birlikte sezonun ikinci yarısında bulunduğu durumdan çıkmanın planlarını yapıyor. Sarı lacivertli takım için flaş Yasin Öztekin iddiası gündeme gelmişti.

Göztepe forması ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren Yasin Öztekin'in adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

İLK DEVREYİ OLDUKÇA BAŞARILI KAPATTI

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Yasin Öztekin, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunmuyor. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen yıldız futbolcuya sarı lacivertli yönetim ve teknik heyet ilgi göstermedi.

Başarılı oyuncu bu sezon Göztepe forması ile 16 karşılaşmada 1,264 dakika süre alırken takımı adına 7 gol, 2 asistlik başarılı performans sergiledi. (Futbol Arena)

