Fenerbahçe'den 3 transfer birden! İşte Fenerbahçe'nin transfer bombaları

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına saatler kala 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

PELKAS TAMAM!

Yunan kulübü ile temasa geçen Fenerbahçe yetkilileri oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya vardı. 4 yıllık prensip anlaşmasına varılan Pelkas gece saatleride İstanbul’a geldi. 26 yaşındaki futbolcu bonuslarla birlikte yıllık 1.2 milyon Euro alacak.





KEMAL ADEMİ TAMAM!

Sarı-Lacivertliler, Diego Perotti’nin ardından bir transferi daha bitirdi. Kanarya, dün akşam saatlerinde İsviçre’nin Basel takımında forma giyen Alman asıllı İsviçreli oyuncu Kemal Ademi’yi İstanbul’a getirdiğini ve prensipte anlaştığını duyurdu. Basel’le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kulübüne ne kadar bonservis bedeli ödeneceği henüz bilinmezken, 24 yaşındaki forvetle 3 yıllık anlaşmanın bugün resmen yapılacağı belirtildi.



PEROTTI TAMAM!

Fenerbahçe, sol kanat için düşündüğü Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızı daha 2019-20 sezonu sona ermeden gündeme alan ve uzun soluklu pazarlıklar yürüten sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılmasının ardından İtalyan ekibi, Roma'yı da ikna etmeyi başardı.Perotti, Fenerbahçe'de sezon başına 2 milyon Euro (Yaklaşık 18.2 milyon TL) alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Diego Perotti, hücum hattında forvet hariç, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.