Fenerbahçe'den adaylığına itiraz ettiği Mehmet Büyükekşi'ye çağrı

Fenerbahçe, adaylığına 'FETÖ' gerekçesiyle itiraz ettiği Büyükekşi'nin TFF Başkanı seçilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yeni yönetimden her kulübe eşit mesafede durması, adaletsizlikleri sonlandırması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."

FENERBAHÇE, BÜYÜKEKŞİ'NİN ADAYLIĞINA İTİRAZ ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısındaki konuşmasında Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına 'FETÖ' gerekçesiyle itiraz etmişti.

Koç, "Şu an bir kişi resmi adaydır. Benim sevdiğim saydığım dost olarak bildiğim biridir. TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bu hatadan dönelim" demişti.

Ali Koç'a yanıt veren Mehmet Büyükekşi ise "Cümleye dostum diye başlayıp sorumsuzca davranabilirsiniz. Nasıl olsa, seçimlerden sonra gönlünü alırım yanılgısıyla hırslarınıza yenik düşebilirsiniz. TFF’ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası dahi olabilir. Ama bu yeni dönemde bunların işe yaramayacağını nezaketle belirtmek isterim" diyerek tepki göstermişti.

Daha sonra Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kamunun herhangi bir pozisyonuna görev ataması yapılırken ilgili kişi ve aile mensupları dahil olmak üzere son derece detaylı bir geçmiş taraması yapılmaktadır. Söz konusu Türk futbolu olduğunda bu yönde bir hassasiyetin gösterilmemesi makul müdür? FETÖ'den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF Başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri, göz ardı edilebilecek bir unsur mudur?" ifadelerin kullanılmıştı.