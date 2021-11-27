Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması

Fenerbahçe, son günlerde medyada yer alan 'Attila Szalai'nin başka bir takıma transfer olacağı için ilk 11'de forma giymediği' iddialarına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulubün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Sabah Gazetesinde Uğur Çem imzalı, oyuncumuz Attila Szalai’nin ilk on birde olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve 'herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor' denilen haber, baştan aşağı yalandır.

Futbolun gerçeklerinden bu kadar uzak bir haberi gazetecilik etiği ile bağdaştıramadığımız gibi kamuoyunun da “sözde haber”e itibar etmemesini rica ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"