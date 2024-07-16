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Fenerbahçe'den bir transfer daha: Cenk Tosun transferi açıklandı

Fenerbahçe'den bir transfer daha: Cenk Tosun transferi açıklandı
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun'u transfer ettiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler cenk tosun Fenerbahçe transfer
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