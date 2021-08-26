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Fenerbahçe'den bol gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardayız

Fenerbahçe'den bol gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardayız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe 11. dakikada Valencia'nın golüyle öne geçti: 0-1

Valencia, 14. dakikada Fenerbahçe'nin 2. golünü attı: 0-2

27. dakikada Riski'nin golüyle Helsinki farkı 1'e indirdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi: 1-2

52. dakikada Valencia kendisinin ve Fenerbahçe'nin 3. golünü attı: 1-3

Riski'nin 88. dakikada attığı golle Helsinki farkı1'e indirdi: 2-3

90. dakikada Fatih Yiğit Şanlitürk'ün golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-4

90+3. dakikada Peltola Kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıktı. 2-5

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Uefa Avrupa Ligi kura çekimi, cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe uefa galibiyet
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