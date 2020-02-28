Fenerbahçe'den Comolli flaş teklif

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, The Athletic yazarlarından David Ornstein'e Sarı-Lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Comolli'nin Ali Koç, Ersun Yanal, transfer süreçleri ve Vedat Muriç'le ilgili sözleri dikkat çekerken, Fransız sportif direktörle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Okan Karacan ve Orkun Yazgan, Sarı-Lacivertli yönetimin Damien Comolli ile yolları ayırmadan önce Fenerbahçe ile ilgili konuşmaması için sözleşme imzalatmak istediği ancak Comolli'nin bunu kabul etmediğini ifade etti.

Orkun Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpten ayrıldıktan sonra, Fenerbahçe'de kurumsal bir kulüp olduğu için bir sözleşme imzalattırılıyor. Bir sessizlik anlaşması. Kurumla alakalı basına ve medyaya, dışari bir konuşma yapmamak üzere. Cocu ayrılırken bu anlaşmayı imzalıyor. Gittiğinden bu yana da konuşmadı. Comolli'nin önüne getiriyorlar fakat ben bunu imzalamam diyor."

