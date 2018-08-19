Fenerbahçe'den Emre Akbaba açıklaması

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Malatyaspor camiasına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Özsoy, sonuçtan dolayı ise üzgün olduklarını ifade etti. Özsoy, “Kötü bir mağlubiyet oldu. Bundan önce Malatyaspor başkanına, Malatyaspor camiasına teşekkür ediyoruz. Bizi iyi ağırladılar. Maçın sonucu hiç istemediğimiz, beklemediğimiz gibi oldu. Kötü oynadık, kötü bitti. Umarım en kısa sürede düzelebilecek önlemler alınır. Çünkü kabul edilebilir bir futbol değil. Ama en büyük avantajımız ve umudumuz ligin başı oluşu. Henüz ikinci hafta olduğundan dolayı ligin başında böyle şeylerin olması muhtemeldir. Bunlardan ders çıkartarak bir an önce yolumuza devam etmek istiyoruz. Bayram öncesi taraftarımızı sevindirmek isterdik ama açıkçası hiçte beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. En kısa sürede hoca ve oyuncular gerekli önlemlerini alır ve telafi ederler” dedi.

“GIULIANO İLE SUUDİ ARABİSTAN TAKIMI İLGİLENİYOR”

Giuliano’nun transfer olacağı haberleriyle ilgili olarak da Özsoy, “Şartlarını şu aşamada açıklayamam; netleştiğinde KAP mecburiyeti var. Onu bildirdikten sonra iki tarafın da mutabakatı sağlandıktan sonra detayları konuşabiliriz ama bitti diyebilecek kadar yakın. Oldu denilebilecek bir transfer. Kulübümüz açısından oldukça iyi bir transfer” açıklamasında bulundu. Giuliano’nun hangi takıma transfer olduğu yönündeki soruya Özsoy, “Suudi Arabistan takımı. Detaylar size geçilir” yanıtını verdi.

Transferler ilgili açıklamalarına devam eden Başkanvekili Semih Özsoy, UEFA’nın getirdiği Finansal Fair Play konusuna da açıklık getirdi. Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

“Gelecek oyuncu, gidecek oyuncu olacak. Şartlar bizim istediğimiz şekilde olursa, olacak ama oyuncu geleceği kesin. Takımdan ayrılma da olabilir. Giuliano da görüşmeler devam ediyordu. Görüşmelerde kulübümüzün menfaatlerine olabilecek noktaya gelindi. Diğer oyuncularla ilgili de böyle bir şey olursa, teknik kadroda buna onay verirse olabilir. Yerler belli. Şu dönem çok sıcak geçiyor. Transfer döneminin kapanmasına az kaldı. Kiralık anlamda güzel teklifler geldiği takdirde farklı düşündüğümüz mevkilerde olabilir ama bunlar tamamen teknik kadronun verebileceği raporlarla olacak. Bununla birlikte geçen gün gündeme gelen hem Sayın Damien Comolli’nin hem de Başkanımız Sayın Ali Koç’un söylediği ‘oyuncu satmadan oyuncu alamayız veya oyuncu satmasakta alabilirize’ de açıklık getirmekte fayda var. Bu ikisi de doğru. Bonservis ücreti ödemiyorsak kiralık veya satılık oyuncu alabiliriz. Bonservis parası veriyorsak veya kulübe kiralama parası veriyorsak dolayısıyla önce satmamız lazım. Her ikisi de doğru. Oyuncuya ödeyeceğiniz para UEFA kriterlerinde limitten sayılmıyor fakat oyuncunun bonservisi için ödenen para sayılıyor. Ayew gibi kiralama bedeli yoksa alınabilir, Islam gibi kulübüne bir şey ödenecekse farklı.”

“EMRE AKBABA BİZE ALANYASPOR TARAFINDAN TEKLİF EDİLDİ”

Emre Akbaba ile ilgili haberleri de değerlendiren Özsoy, “Emre Akbaba bize Alanyaspor Başkanı tarafından teklif edildi. Biz de hocamız ve Damien Comolli’ye sorduktan sonra olabilir deyip Alanyaspor Başkanı ile görüşmeye başladık. Bütün transferlerde önce kulübüyle görüşüyoruz. Çünkü kontratlı bir oyuncu. Dolayısıyla Hasan başkanla görüştükten sonra bu işin farklı boyutlarının olduğunu, hatta biz seçilmeden bile önce rakip takımların görüştüğünü fark ettikten sonra bizim şartlarımıza uygun olmadığından dolayı transferde fazla ilerlemedik. Oyuncuyla daha sonra Damien Comolli bir kez görüştü. Çünkü fikri, zikrinin olması anlamında. Alanya Başkanı bize izin verdikten sonra görüştük. Ondan sonrada çok yol kat etmenin anlamı olmayacağına karar verdik ve vazgeçtik. Comolli’nin görüşmesi tekniktir. Nerede, nasıl oynarım türündendir. Bu kısmını açıkçası o kadar bilmiyorum ama bizim bu oyuncuyla ilgilenmemizin tek sebebi Alanyaspor Başkanının teklif etmesi” şeklinde konuştu.