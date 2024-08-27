Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için KAP bildirimi
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Brighton ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sıcak gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Premier Lig ekibi Brighton ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe formasıyla 204 resmi maça çıkan Ferdi, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 22 asistlik performans sergiledi.
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