Fenerbahçe'den flaş bir açıklama daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den bir açıklama daha geldi. Sarı lacivertliler resmi sitesinde 'İftira, yalan, fitne ve fesatçılara açık mesajımızdır!' başlıklı açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

Göreve geldiğimizden itibaren kasıtlı bir şekilde Başkanımızı, Yönetim Kurulumuzu, hocalarımızı ve bazı oyuncularımızı; dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sistematik bir şekilde hedef alan medya kuruluşu, bilhassa son haftalarda dozajını arttırarak Kulübümüzün üzerine gelmek için algı operasyonlarını hızlandırmıştır.

Son olarak bugün, daha önce birçok kez aksini ifade etmiş olmamıza rağmen yaptıkları 'Fenerbahçe'de büyük kavga' haberi ile Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli arasında sorun olduğu yönünde hayal ürünü senaryoları, camiamız içerisinde kaos yaratmak amacıyla, futbol takımımızın maçından 1 gün önce yeniden servis etmişlerdir.

Özellikle söz konusu haber grubunun medya mecraları tarafından sürekli olarak servis edilen Fenerbahçemiz hakkındaki bu tür spekülatif haberlerin tek amacı; Fenerbahçemizi yıpratmak, camiamızın kimyasını bozmak ve en önemlisi lig rekabetinde aleyhimize bir etki unsuru olarak kullanılmasıdır.

Fenerbahçemizin başarısızlığını hedefleyen bu yayın grubunun, bağımsız ve objektif bir medya organı olması gerekirken, spor camiasında hangi takım/takımlara yakın olduğu, sahiplendiği ve desteklediği de apaçık ortadadır.

Düzenli olarak iftiralar, yalanlar ve fitne fesat haberler ile Türk futbolundaki rekabete yön vermeye çalışmak, TFF ve kurullarını etki altına alarak, bazı takımlara avantaj bazı takımlara dezavantaj sağlamayı hedeflemek sadece Türk futboluna zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumları kutuplaştırarak sosyolojik tahribat da yaratır.

Son dönemde ülkemizin pek çok katmanına yerleşen bu kültürü değiştiremeyeceğimizi bilmekle beraber, tüm taraftarlarımıza çağrımız, bu tip fitne fesat amacı güden haberlere itibar etmemeleri ve satır aralarını çok iyi okuyarak uyanık olmalarıdır.

Yaptığımız bu açıklamanın söz konusu mecralarda hiçbir zaman yayınlanmayacağını bilerek, vakit bu mesajımızı mümkün olduğu kadar yoğun bir şekilde yayma ve her zaman olduğu gibi camiamıza sahip çıkma vaktidir.

Her zaman söylediğimiz gibi; Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarı, yönetimi, teknik direktörü, sportif direktörü, futbol takımı ile hep birlikte kenetlenerek, şampiyonluğa inanmış şekilde yürüyüşünü sürdürecektir.

Bununla beraber bu ve benzer zihniyetlerin bilmesini isteriz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimini yıpratsanız hatta yok etseniz de bu camia her zaman omuz omuza, dimdik ayakta duracak ve Fenerbahçe düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

