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  4. 01 Eylül 2019 19:23

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Taklitlerimizden sakının

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Falcao transferini duyururken kullandığı alevli emoji paylaşımına ithafen bir açıklama yaptı. Fenerbahçe açıklamasında Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Taklitlerimizden sakının
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini duyururken alevli emoji kullanmasıyla ilgili ezeli rakibine göndermede bulundu.

Fenerbahçe Kulübü her transferinde kullandığı bu emojiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız'' ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı...

Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2019

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