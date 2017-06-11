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  4. 11 Haziran 2017 11:00

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mathieu çalımı

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da ilgilendiği Barcelona’nın stoperi Mathieu'yü bitirmek üzere.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mathieu çalımı
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Avrupa’dan birçok talibi olan Simon Kjaer'i satarak kendisine transfer bütçesi oluşturmayı hedefleyen F.Bahçe, Danimarkalı stoperin yerine savunmaya bomba gibi bir isim alıyor.

Sarı-lacivertliler, Barcelona'nın yollarını ayıracağı Jeremy Mathieu ile görüşmelere başladı. Fener, Katalan kulübünde bu sezon fazla forma şansı bulamayan 33 yaşındaki stoper için tüm şartlarını zorluyor. Sarı-lacivertliler, G.Saray'ın da istediği Fransız savunmacıya 2 yıllık kontrat önerdi, Mathieu ise 3 senelik sözleşmede ısrarcı. F.Bahçe yönetimi, bu sıkıntıyı giderebilmek ve 33 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli stoperin bonservis bedelinin olmaması da Kanarya'nın iştahını kabartıyor. Yönetim ayrıca maddi konularda, küçük pürüzler haricinde Mathieu ile prensipte anlaştı.

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 MILAN KJAER İÇİN BASTIRIYOR

Simon Kjaer, Milan ile prensipte anlaştı. Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck ile İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Massimilano Mirabelli el sıkıştı. Bunun üzerine Milan yöneticileri Kjaer için F.Bahçe'ye 7.5 milyon Euro teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ise 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama evet demeyeceklerini İtalyanlara iletti.

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