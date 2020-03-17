  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 17 Mart 2020 18:34

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması!

Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler aldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ülkemizde artan koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya başlanmıştı. Bunun üzerinde tüm spor kulüplerimiz önlemler almaya başladı.

Geçtiğimiz saatlerde Galatasaray'ın Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurmasının ardından Fenerbahçe'den de bir hamle geldi. Sarı lacivertli kulüp Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stadyum ve Müze Turu organizasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM