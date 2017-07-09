Fenerbahçe'den kötü başlangıç

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe, ilk sınavına çıktı. Düzce 18 Temmuz Stadı’nda Romanya’dan Juventus Bükreş ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Özellikle ilk yarıda beklenmedik bir skor doğarken, Aykut Kocaman, 4 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk müsabakada şu 11’i tercih etti: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Aatıf Chahechouhe, Robin van Persie.

Nabil Dirar, Martin Skrtel ve Simon Kjaer, Kocaman tarafından saha sürülmezken taraftarlar stoper ikilisi olarak Josef ve Neustadter’i görünce şaşkınlıklarını özellikle Twitter üzerinden paylaştı.

Suat Arslanboğa’nın yönettiği maçta Juventus Bükreş’in gollerini 5’te Andrei Lungu, 17’de Liviv Bajenaru ve 43’te Ciprian Petre kaydetti.

EKİCİ DUBLE YAPTI, SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mehmet Ekici sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Ekici 54’te ve 66’da attığı gollerle tabelayı 3-2 olarak tayin etti. Ekici, daha sonra yaşadığı sakatlık yüzünden mücadelenin 68’inci dakikasında yerini Samet Karakoç’a bıraktı.

Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu, hazırlık karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a plaket takdim etti. Fenerbahçe ile Juventus Bükreş arasında oynanan maçın geliri ise Spor Toto 3. Lig ekibi Düzcespor’a aktarılacak.

Bu maçla hazırlık kampının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap için 11 Temmuz’da İsviçre’ye gidecek ve burada Sporting Lizbon, Marsilya, Athletic Bilbao ve Monaco ile hazırlık maçları yapacak.

12 Temmuz / Fenerbahçe – Sporting Lizbon15 Temmuz / Fenerbahçe – Marsilya17 Temmuz / Fenerbahçe – Athletic Bilbao19 Temmuz / Fenerbahçe – Monaco