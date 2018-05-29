Fenerbahçe'den Masiello hamlesi !

Transferde önceliği savunmaya veren Sarı-Lacivertliler’in Atalanta’nın İtalyan stoperi Andrea Masiello ile pensipte anlaştığı öne sürüldü. İtalyan basınına göre; Fenerbahçeli yöneticiler, bu sezon Atalanta ile çok iyi bir sezon geçiren Masiello’nun menajeri Claudio Pasqualin’i ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilen haberde, Sarı-Lacivertliler'in oyuncuya yıllık 2.1 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

İMZALAR HAZİRANDA

Taraftarların prensipte anlaştığı aktarılan haberde, Fenerbahçe’deki seçimler nedeniyle resmi imzaların haziran ayı içerisinde atılacağı bildirildi. Sarı-Lacivertliler’in ayrıca 2 milyon euorya yakın bir imza parası vereceği öne sürüldü. İtalyan ekibiyle olan kontratını yenilemeye yanaşmayan ve serbest kalacak olan 32 yaşındaki savunmacı, hırsı ve agresifliğiyle ile dikkat çekiyor. Sık sık ileri çıkarak yan toplarla gol aramasıyla İtalya’da ün yapan tecrübeli stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 5 kez ağları sarstı.