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Fenerbahçe'den Michy Batshuayi açıklaması

Fenerbahçe'den Michy Batshuayi açıklaması
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Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin adı Galatasaray ile anılırken, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, yıldız isim hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Michy Batshuayi Fenerbahçe acun ılıcalı
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