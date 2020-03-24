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  4. 24 Mart 2020 19:05

Fenerbahçe'den milli boksör Serhat Güler hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den milli boksör Serhat Güler hakkında açıklama geldi. Geçtiğimiz saatlerde koronavirüs testi pozitif çıkan milli boksör hakkında yeni bir açıklama yayınlandı.

Fenerbahçe'den milli boksör Serhat Güler hakkında açıklama!
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Fenerbahçe'den milli boksör Serhat Güler hakkında yeni bir açıklama yayınlandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, "Testi pozitif çıkan milli sporcumuz Serhat Güler, Bağcılar'da hastanede, en son çıkan tahlillerinde sağlık durumu çok iyi, tahlilleri temiz çıkmış, 2-3 gün sonra evine göndereceğiz demişler." açıklamasını yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den açıklama: "Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibariyle sporcumuz Serhat Güler’de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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