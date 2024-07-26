Fenerbahçe'den orta sahaya transfer hamlesi

Fenerbahçe, orta sahadaki eksikliği gidermek amacıyla Fred'in dışında 20 milyon euro değerindeki bir yıldız oyuncu için harekete geçti.

Yeni sezon öncesinde de art arda transferleri patlatan Fenerbahçe'de Lugano maçından sonra Lille ile eşleşilmesi durumunda kadrodaki eksiklerin kapatılması planlanıyor.



Bu kapsamda Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Maximin ve En Nesyri'yi transfer eden sarı lacivertlilerde geriye sadece orta saha transferi kaldı. Krunic ve Zajc'ın orta sahada yetersiz bir rotasyon olduğunun farkına varan yönetim, orta saha transferi için de vites yükseltmiş durumda.

TARAFTARIN GÜNDEMİNDEKİ İSİM

Sarı lacivertlilerin son olarak ise taraftarın gündemindeki isim için harekete geçtiği iddia edildi... Fred'in yanına dünya standartlarında bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'nin ilk hamlesini yaptığı öne sürüldü.

Arda Birben'in haberine göre Fenerbahçe, Sander Berge’nin menajeri ile iletişime geçti. Şu anda Burnley'de forma giyen Berge, geçtiğimiz sezon takımıyla 37 maça çıkma başarısı gösterdi.

Bu maçlarda da 1 gol 2 asit yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncu için kulübünden indirim gelebileceği değerlendiriliyor.

MOURİNHO'NUN İSTEDİĞİ GİBİ

Öte yandan Berge, Mourinho'nun istediği özellik olan "uzun boylu ve baskıcı" tipteki orta saha modeline de uyuyor. 26 yaşındaki oyuncunu 1, 96 boyu var.