Fenerbahçe'den sosyal medyada yer alan kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama
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Fenerbahçe, sosyal medyada tartışma konusu olan kombine fiyatlarının doğru olmadığını duyurdu.
Fenerbahçe'den kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Sosyal medyada paylaşılan 2024-2025 futbol sezonu kombine fiyatlarının yer aldığı tablo gerçeği yansıtmamaktadır.
Taraftarlarımızın kombine satışları ile ilgili resmi sitemizden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate almasını önemle rica ederiz."
Fenerbahçe, sosyal medyada tartışma konusu olan kombine fiyatlarının doğru olmadığını duyurdu.
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