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  4. 31 Mayıs 2017 19:13

Fenerbahçe’den sürpriz takas önerisi: Persie - Elia !

Feyenoord’un kanat oyuncusu Eljero Elia’yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Robin Van Persie'yi takas için önerdi.

Fenerbahçe’den sürpriz takas önerisi: Persie - Elia !
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Fenerbahçe, Feyenoord'un kanat oyuncusu Eljero Elia'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Feyenoord'dan ayrılmak isteyen Elia için sarı- lacivertliler cazip sürpriz bir takas önerisinde bulundu.Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen F. Bahçe, bu transfer için Van Persie'yi takas olarak önerdi.

Feyenoord da Van Persie'yi transfer etmek istiyor, ancak bu transferde en büyük engel Hollandalı golcünün F.Bahçe'den aldığı yıllık 4.9 milyon Euro'luk net ücret…

Sarı-lacivertliler Van Persie'nin ücretinin bir kısmını da ödemeyi kabul etti. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Feyenoord formasıyla bu sezon fırtına gibi esti ve 31 maçta 10 gol atarken, 8 asist yaptı.

AMK Gazetesi

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